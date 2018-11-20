4 İlde Fetö Operasyonu: 7 Gözaltı

MALATYA merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'nin 'TSK
yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince Malatya, Uşak
, Mersin
ve Ankara
'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 3'ü muvazzaf, 2'si ihraç edilen 5 asker ile 2 askeri okul öğrencisi gözaltına alındı. 7 şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
Bu arada, Ankara, Konya
ve Zonguldak
Cumhuriyet Başsavcılıklarınca haklarında gözaltı kararı verilen 2 muvazzaf astsubay ile İnönü Üniversitesi
'nde görevli 1 doktor da polislerce gözaltına alınarak soruşturmanın yürütüldüğü kentlere gönderildi. - Malatya
Malatya