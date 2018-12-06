4 İlde Gümrük Kaçağı Alkol ve Sigara Operasyonu

Yalova
, Edirne
, Çanakkale
ve Bilecik
'te yapılan eş zamanlı operasyonlarda, gümrük kaçağı 210 şişe alkollü içki ve 500 paket sigara ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Yalova İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla ülkeye getirilen alkollü içki ve sigaraların satışını yapan bir şebekeyi takibe aldı.
Yalova İl Merkezi başta olmak üzere Edirne, Çanakkale ve Bilecik'te yapılan planlı ve eş zamanlı operasyonda gümrük kaçağı 210 şişe alkollü içki ile 500 paket sigara ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.A ve S.U çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakılırken, İ.M. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bilecik,Yalova
06 Aralık 2018 Perşembe 13:10