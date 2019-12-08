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4 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu: 40 gözaltı

BİTLİS merkezli 4 ilde, 483 kişilik jandarma personeliyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak 'Narko-Kıran13' operasyonu düzenlendi.

08.12.2019 13:40 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:404 ilde 'Narko-Kıran13' operasyonu: 40 gözaltı

BİTLİS merkezli 4 ilde, 483 kişilik jandarma personeliyle önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak 'Narko-Kıran13' operasyonu düzenlendi. Operasyonda 40 kişi, gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerde uyuşturucu madde, uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler, kurusıkı tabanca, av tüfekleri ve mermiler ele geçirildi.

Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla merkezli Van, İstanbul ve Muş'ta 44 uyuşturucu satıcısının yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. 483 kişilik jandarma personelinin görev aldığı 'Narko-Kıran13' operasyonunda 40 şüpheli gözaltına alındı. Firari 4 kişinin yakalanmaı için çalışma başlatıldı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 183 gram toz esrar, 43 gram eroin, 204 gram kubar, 48 gram metamfetamin, 31 gram uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 3 kurusıkı tabanca, 70 tabanca mermisi, 4 av tüfeği, 106 av tüfeği mermisi, 1 hassas terazi, 50 adet 9 mm'lik MKE tabanca mermisi, 3 örgütsel doküman ve 38 cep telefonu ele geçirildi.



Jandarma, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

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