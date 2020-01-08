Haberler » Güncel » 4 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 11 gözaltı - Haber

4 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, sahte evrakla engelli raporu alıp, evde bakım yardımından faydalandığı öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı.

08.01.2020 16:55 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:554 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 11 gözaltı

ŞANLIURFA merkezli 4 ilde, polisin düzenlediği operasyonda, sahte evrakla engelli raporu alıp, evde bakım yardımından faydalandığı öne sürülen 11 kişi, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sürdürülen takip sonucu hastanede sahte epikrizlerle sağlık kuruluna sokulan bazı kişilere, engelli raporu çıkarıldığının belirlenmesi üzerine çalışma başlatıldı. 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarıyla mücadele çalışmaları kapsamında merkezli Şırnak, Mardin ve Kilis'teki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte engelli sağlık kurulu raporu alarak, ÖTV indiriminden yararlanıp, araç satın aldığı ve evde bakım yardımından faydalandığı belirlenen 11 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Şüphelilerin, sahte belgelerle kamuyu 480 bin liralık zarara uğrattığı belirlendi.



Şanlıurfa, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:32  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ile görüşüyor - Haber
18:31  Kereste fabrikasında yangın çıktı - Haber
18:30  AVM'deki kafeteryanın çatısı çöktü: 6 yaralı - Haber
18:30  "Kartondan bilgisayar yapmamdaki amaç farklı materyal kullanarak dersi eğlenceli hale getirmek" - Haber
18:29  Ümraniye'de yatak imalathanesinde yangın - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
15:15  Cam silerken dengesini kaybeden kadın beşinci kattan dereye düştü - Haber
8.01.2020 18:34:32