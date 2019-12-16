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4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

ANKARA merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynatan 14 kişi gözaltına alındı.

16.12.2019 11:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 11:254 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 14 gözaltı

ANKARA merkezli 4 ilde gerçekleştirilen operasyonda, suç örgütü kurarak yasa dışı bahis oynatan 14 kişi gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 'çıkar amaçlı suç örgütü kurup, yasa dışı bahis oynatanlara' yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Polis de  şüphelilere yönelik operasyon yaptı. Antalya'da 2, Bursa'da 7, İstanbul'da 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Ankara, Güncel

Kaynak: DHA

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