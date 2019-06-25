Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

İstanbul , Balıkesir , Kayseri ve Trabzon 'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, İstanbul , Balıkesir , Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

İSTANBUL

Buna göre, İstanbul 'un Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

BALIKESİR

TRABZON VE KAYSERİ