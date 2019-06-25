25.06.2019 07:34
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Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

İstanbul, Balıkesir, Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı yerlerin "kesin korunacak hassas alan" ilan edilmesi hakkındaki karar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstanbul , Balıkesir , Kayseri ve Trabzon 'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi hakkında Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarda, İstanbul , Balıkesir , Kayseri ve Trabzon'daki doğal sit alanı kapsamına giren bazı alanların harita ve krokileri ile sınır ve koordinatları yer aldı.

İSTANBUL

Buna göre, İstanbul 'un Sarıyer ilçesi Rumeli Feneri mahallesi sınırları içerisinde bulunan Marmaracık Tabiat Parkı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.

BALIKESİR

Ayrıca, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesi Büyük Maden ve Küçük Maden Adaları 1. Derece Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanların, "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

TRABZON VE KAYSERİ

Öte yandan, Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde bulunan Karpuzbaşı Şelaleleri Doğal Sit Alanı kapsamına giren alan ile Trabzon'un Köprübaşı ilçesindeki Trabzon Ağaçbaşı Turbalığı Doğal Sit Alanı kapsamına giren alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesi kararlaştırıldı.Erdoğan imzayı attı, 4 ildeki bazı yerler kesin korunacak hassas alan ilan edildi
Kaynak: AA
Kayseri , Balıkesir , İstanbul , Trabzon , Güncel

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