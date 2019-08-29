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4 ilden 40 milyon dolarlık ihracat

Türkiye İstatistik Kurumunun Temmuz ayı verilerine göre Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl toplamda 40, 38 milyon dolar ihracat yaptı yaptı.

29.08.2019 11:21 4 ilden 40 milyon dolarlık ihracat
Türkiye İstatistik Kurumunun Temmuz ayı verilerine göre Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl toplamda 40, 38 milyon dolar ihracat yaptı yaptı. 4 ilden 3'ü ise 13,14 milyon dolar ithalat yaptı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan geçici dış ticaret verilerinin Temmuz istatistikleri açıklandı.Ülke genelinde ihracat 2019 yılı Temmuz ayında yüzde 7,9 arttı, ithalat ise yüzde 8,5 azaldı.

Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'ün yer aldığı bölgeyle ilgili de TUİK verileri paylaştı. Temmuz ayında en çok ihracat yapan il 21,70 milyon dolarla Malatya oldu. 17, 99 milyon dolar ile Elazığ ikinci, 61 bin dolarla Tunceli üçüncü, Bingöl ise 29 bin dolarlık ihracatla son sırada yer aldı. En çok ithalatı ise 9,42 milyon dolarla Malatya yaptı. Elazığ'da 3,64 milyon dolar, Bingöl'de 8 bin dolar ithalat gerçekleşirken, Tunceli hiç ithalat yapmadı. - ELAZIĞ

İhracat, Malatya, Elazığ, Ekonomi

Kaynak: İHA

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