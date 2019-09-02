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4 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.

02.09.2019 22:00 4 isim kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ve Abdullah Başcı'nın tedbirli olarak partiden kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevkine oy birliğiyle karar verildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Merkez Yürütme Kurulu, Ahmet Davutoğlu, Selçuk Özdağ, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA

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