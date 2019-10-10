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4. Kadıköy Tiyatro Şenliği başlıyor

4. Kadıköy Tiyatro Şenliği, "Kadıköy'de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro" sloganıyla 15 Ekim'de başlıyor.

10.10.2019 17:084. Kadıköy Tiyatro Şenliği başlıyor
4. Kadıköy Tiyatro Şenliği, "Kadıköy'de Tiyatro, Her Yerde Tiyatro" sloganıyla 15 Ekim'de başlıyor.
Kadıköy Belediyesi desteğiyle, Kadıköy Tiyatroları Platformu'nun düzenlediği şenlikte 17 yetişkin oyunu, 5 çocuk oyunu ile 4 seminer ve 8 atölye yer alacak.
Şenlik öncesinde oyuncuların ve tiyatroseverlerin katılımıyla Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkından, Süreyya Operası'na yürüyüş yapılacak.
Platformun geçen aylarda hayatını kaybeden tiyatrocu Enis Fosforoğlu anısına hazırladığı şenlik, 30 Ekim'e kadar devam edecek.

Kadıköy Belediyesi, Kadıköy, Güncel

Kaynak: AA

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