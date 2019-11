"4 kap yemek 9 liradan ucuz olamaz"

Hizmet sektörünün en önemli üreticileri arasında yer alan endüstriyel hazır yemek sanayicileri, gerek hammadde gerekse genel giderlerindeki artış sonrası fiyatlarını güncellemeye hazırlanıyor. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, 2019 yılında ham madde, enerji ve diğer giderlerinin her ay açıklanan resmi enflasyon rakamlarının çok üzerinde olduğuna vurgu yaptı.BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, yemek sanayicileri olarak 2020 fiyatlarını güncellerken Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre değil, ana girdilerini oluşturan hammadde, enerji ve akaryakıt fiyatlarındaki artışlarını göz önüne almak zorunda olduklarını belirtti. Başkan Dönmez, "Bu durumda 2020 yılında 4 kap yemeği en az 9,00TL+KDV'den satmak durumundayız. Yemek sanayicileri olarak gerçek enflasyon ile tabela enflasyonu arasındaki makas nedeni ile müşterilerimizden anlayış bekliyoruz. Resmi enflasyon ne yazık ki bizim sektörümüzdeki artışı karşılamıyor" dedi.Coşkun Dönmez, hazır yemek & catering sektörünün iş hayatının olmazsa olmaz tedarikçileri arasında ilk sırlarda geldiğini de söyledi. Sanayi kuruluşları, ticari işletmeler, hastane ve okullara uzanan geniş bir yelpazede hizmet verdiklerini ifade eden BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, "Bursa ülkemizin önemli üretim merkezlerinden biridir. Hazır yemek & catering sektörü olarak kentimizdeki sanayi kuruluşları ile birlikte büyüyoruz. Sektörümüz bu yıl aşırı artan girdilerden kaynaklı maliyet artışları yaşadı. Buna rağmen menü fiyatlarımızı sabit tuttuk. Ancak yeni yıl için fiyatlarımızı güncellemek zorundayız" dedi."Merdiven altı işletmeler zarar veriyor"Merdiven altı diye tabir edilen kaçak üreticiler ve Bursa pazarına girmek isteyen küresel dev firmalar ile aynı anda rekabet etmek zorunda olduklarına da vurgu yapan Coşkun Dönmez, BUYSAD üyelerinin neredeyse maliyetine yemek sattıklarını söyledi. Bursa'da üretim yapan BUYSAD üyesi firmalarının kaliteden asla taviz vermeden koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkesi ile hareket ettiğini ifadede eden Dönmez, "BUYSAD üyesi firmalar olarak her şartta 'önce kalite' ilkesi ile hareket ediyoruz. Bir süredir neredeyse maliyetine üretim yapar duruma geldik. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Elbette yeni yılda fiyatlarımızı güncellerken de aşırtı artış yapmayacağız. Ancak işletmelerimiz geliştirmek için yeni yatırımlar yapmak durumundayız. Bu şartların sağlanması için 2019 yılında 4 kap yemeğin fiyatı 9 TL'nin altında olmaz. Bu fiyatın altında verilen fiyatlardan herkes şüphe etmelidir" diye konuştu.Merdiven altı işletmelerin uyguladığı ucuz fiyat politikası sonucu baş gösteren karsızlık nedeniyle hazır yemek & catering sektöründeki köklü firmaların yeni yatırım yapamaz hale geldiğine de dikkat çeken Başkan Coşkun Dönmez, istihdamı da daraltan karsızlığı, sektörlerine büyük darbe vurduğunu belirterek, rekabetin ucuz fiyatla değil kalite olması gerektiğine vurgu yaptı."Toplum sağlığı tehdit altında"Coşkun Dönmez, merdiven altı işletmelerin ucuz fiyat vererek toplum sağlığı ile oynadıkları uyarısı da yaptı. Merdiven altı işletmelerin gıda kodeksine uygun olmayan mekanlarda, hijyen kurallarından uzak denetimsiz bir şekilde üretim yaptıklarına dikkat çeken Coşkun Dönmez, "Rekabeti de fiyat ile yaptıkları için hiçbir zaman sektörümüzün hak ettiği yatırımları yapmıyorlar. Zaten yapmaları da mümkün değil. Günün ekonomik ve siyasal şartlarından hızlı etkilendikleri için sektörümüzü temsil edemiyorlar. Fakat sonuçlar genellediği için, örneğin bankalar hazır yemek & catering firmalarını uzun zamandır riskli sektörler arasında görüyor. Dolayısıyla işine yatırım yapmak isteyen meslektaşlarımız, hiç hak etmedikleri uygulamalar ile karşı karşıya kalıyorlar. Bundan devletin de ciddi kayıpları var" dedi."Menülerde et kalmadı"Catering sektöründe geçmişte 350 gram ile dana haşlama verildiğini, 200 gramdan taskebabı yapıldığını, üstelik de bu yemeklerin haftada iki ya da üç kere menüde yer aldığını hatırlatan BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, bugün ise tas kebabı ya da haşlama verilirken 100 gramların konuşulduğunu söyledi. Başkan Dönmez, yaşanan kalite sorunun çözümü için devletin denetimlerini sıklaştırması gerektiğini, bunun yanı sıra sektörden hizmet alan firmaların merdiven altı işletmelerden alışveriş yapmaması gerektiğine vurgu yaptı. - BURSA