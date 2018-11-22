Adana
'da, 4. Karavan Kore
Film Günleri düzenlenecek.
Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği Kore Kültür Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 1-2 Aralık
tarihlerinde gerçekleştirilecek etkinlik, M1 alışveriş merkezinde gerçekleştirilecek.
Etkinlik kapsamında, 1 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'da Taxi Driver
, 16.00'da The Witch, 19.00'da Last Child, 2 Aralık Pazar günü de 13.00'da Little Forest, 16.00'da Dogju seyirciyle buluşacak.
Açıklamada, katılmak isteyenlerin karavankorefilmgunleri@gmail.com adresine "4. Karavan Kore Film Günleri" yazarak ad soyad, cep telefon numaraları ve film adı, şehir, tarih, toplam kaç kişi geleceğini belirten mail göndermeleri gerektiği bildirildi.
Adana,Aralık,Kore
22 Kasım 2018 Perşembe 14:24