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4 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAK İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Serdal ALTINTEPE /İstanbul,DHAFatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan ve avukatı savcılıkta yaptıkları görüşme sonrası Adlı Tıp Kurumu'na geldi.

11.11.2019 13:21 | Son Güncelleme: 11.11.2019 13:214 KARDEŞİN ARKADAŞI CENAZELERİ ALMAK İÇİN ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Serdal ALTINTEPE/ ,DHA

Fatih'te evlerinde siyanür içerek intihar ettikleri iddia edilen 4 kardeşin aile dostu Serpil Alkan ve avukatı savcılıkta yaptıkları görüşme sonrası Adlı Tıp Kurumu'na geldi. Adli Tıp Kurumu'nda güvenlik görevlileri ile Alkan ve avukatının arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlileri Alkan'ı içeri almazken, Alkan ve avukatı daha sonra içeri alındı.

Serpil Alkan, "Savcıya beraber gittik. Soruşturmayı yürüten savcı ile görüştük. Benimle ilgili bir sorun yok. Oradan gidip alacaksınız dedi bize.  Başsavcımızla da konuştu Aydın bey onaylandı tamam dedi.  Bizde bir dilekçe var. Ben almaya hak etmiş bir vatandaşım" şeklinde konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Avukatın gelişi

-Serpil alkanın gelişi

-Güvenliklerle görüşme

-Görüşme sonrası yapılan basın açıklaması

-İçeri giriş ile ilgili yaşanan tartışma



Adli Tıp Kurumu, İstanbul, Güncel

Kaynak: DHA

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