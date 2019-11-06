4 KARDEŞİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ: ALIŞVERİŞ YAPTIKLARI BAKKAL KONUŞTU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Fatih'te, iddiaya göre kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı not olan bir evde, gece saatlerinde 2'si kadın 4 kardeş ölü bulundu. Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde bulunan bir binanın birinci katında yaşanan ve Cüneyt, Oya, Kamuran ve Yaşar Yetişkin kardeşlerin cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın ardından kardeşlerin alışveriş yaptığı bakkalın sahibi Yusuf Deniz konuştu.

"ARKADAŞI 'TELEFONU KAPALI' DEDİ, 155'İ ARADIK"

Yusuf Deniz, en son Cumartesi günü müzik öğretmeni olan Oya Yetişkin'in kendisinden alışveriş yaptığını belirterek, "Ben 15 senedir tanıyorum onları. En son Cumartesi günü akşam üzerin saat 17.00 gibi alışveriş yaptı tokalaştık gitti. Salı günü de ses çıkmayınca onun okuldan bir arkadaşı geldi, 'Bunların telefonu kapalı' dedi. Hemen 155 polis imdat hattını aradık. Polis arkadaşlar geldi çilingir ile binaya girdik, kapıya yazı asmışlar. Sonra emniyet yetkililerinin hepsi geldi buraya" diye konuştu.

"MAAŞIMA HACİZ KOYDULAR' DEDİ"

Konuşmasını sürdüren Deniz, "Dört kardeş de aynı evde yaşıyorlardı 4'ü de bekardı. Yalnız sıkıntıları, maddi sıkıntıları vardı. Başka kimseleri yoktu. Kardeşlerden biri müzik öğretmeniydi, diğeri kuryelik yapıyordu, diğerleri de evde oturuyorlardı. En son Cumartesi alışveriş yapmaya geldiğinde bana 'Maaşıma haciz koydular' dedi" dedi.

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-Yusuf Deniz'in konuşması

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06.11.2019 - 08.05 Haber Kodu : 191106014