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4 katlı apartmanda yangın

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

02.01.2020 14:32 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:32 4 katlı apartmanda yangın

MANİSA'nın ilçesinde, bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beşeylül Mahallesi Osman Caddesi 11 numaradaki 4 katlı apartmanın 3'üncü katında bulunan Ünsal Özhan'a ait dairede, saat 07.00 sıralarında yangın çıktı. Evde bulunan 2'si çocuk 4 kişi can havliyle dışarı kaçtı. Dumanları gören vatandaşlar ise itfaiye ile polis ekiplerini aradı.  ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangın, evde maddi zarara neden oldu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 



Alaşehir, İtfaiye, Akça, Güncel

Kaynak: DHA

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