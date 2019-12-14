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4 katlı apartmanın çatı katında yangın

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

14.12.2019 15:53 | Son Güncelleme: 14.12.2019 15:534 katlı apartmanın çatı katında yangın

TEKİRDAĞ'ın ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Şeyhsinan Mahallesi Fahri Korutürk Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle tüm çatıyı sardı. Bina sakinleri ise panikle evlerini terk etti. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Çatının küle döndüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



Çorlu, Güncel

Kaynak: DHA

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