4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Derince İbni Sina Mahallesi Güngör Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın çatısından çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, yangına 2 merdivenli araç ve çok sayıda su tankeri ile müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. Çatıda ve 4'üncü kattaki dairelerde büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alınmasından sonra bir süre daha soğutma çalışması sürdürüldü.