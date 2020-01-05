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4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı.

05.01.2020 13:22 | Son Güncelleme: 05.01.2020 13:22 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın 2 saatte söndürüldü

KOCAELİ'nin ilçesinde 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. İzolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu çıktığı belirlenen yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu 2 saatte kontrol altına alındı.

Bugün saat 11.30 sıralarında, Derince İbni Sina Mahallesi Güngör Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatısındaki izolasyon malzemelerinin bilinmeyen nedenle tutuşması sonucu yangın çıktı. Binanın çatısından çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. ekipleri, yangına 2 merdivenli araç ve çok sayıda su tankeri ile müdahale etti. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında kontrol altına aldı. Çatıda ve 4'üncü kattaki dairelerde büyük hasara neden olan yangının kontrol altına alınmasından sonra bir süre daha soğutma çalışması sürdürüldü.



İtfaiye, Derince, Güncel

Kaynak: DHA

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