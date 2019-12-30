Haberler » Güncel » 4 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı - Haber

4 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı

4 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştıAksaray'da 4 katlı binanın terasına çıkan Kasım G. intihara kalkıştı.

30.12.2019 13:57 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:58
4 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı
'da 4 katlı binanın terasına çıkan Kasım G. intihara kalkıştı. Emniyet Müdürü Murat Kolcu tarafından ikna edilen Kasım G., indirildikten sonra ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olay, saat 11.00 sıralarında Minarecik Mahallesi'ndeki 4 katlı binada meydana geldi. Kasım G., binanın teras katına çıkıp, intihara kalkıştı. Durumu fark eden çevredekiler, polise, itfaiye ve sağlık görevlilerine verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri atlama olasılığına karşı hava yatağını açıp hazırda bekledi. Yaklaşık yarım saat terasın kenarında sürekli gezip, intihar edeceğini belirten Kasım G., Emniyet Müdürü Murat Kolcu tarafından ikna edilip, indirildi. Kasım G., sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
(
4 katlı binanın terasına çıkıp intihara kalkıştı

Murat Kolcu, Aksaray, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:10   Antalya'nın yüksek ilçelerinde kar yağışı - Haber
14:10   Malatya'da yeni yıl hazırlıkları - Haber
14:10   Tarihi Çorum Kalesi'nde restorasyon hazırlığı - Haber
14:10   Öğrencilere hayvan sevgisi aşılıyorlar - Haber
14:10   Yakıt tankeriyle çarpışan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı - Haber
13:57   Yolcu otobüsü bagajındaki motosikletten uyuşturucu çıktı - Haber
12:23   İzmir'in Torbalı ilçesinde biri doktor 2 kişiyi öldüren ve bir polisi yaralayan katil zanlısı yaralı olarak yakalandı - Haber
10:54   AKOM ve İBB'den İstanbul'da fırtına uyarısı - Haber
10:45   Trabzon'un Dernekpazarı ilçesi için hazırlanan ve tamamlanması 1 yıl süren tanıtım klibi paylaşım rekorları kırdı - Haber
10:44   Sivas kara teslim! 44 köye ulaşım sağlanamıyor - Haber
30.12.2019 14:18:51