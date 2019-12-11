Haberler » Güncel » 4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı - Haber

4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

Güngören'de 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki baca, alev alev yanarak paniğe sebep oldu.

11.12.2019 08:55 | Son Güncelleme: 11.12.2019 09:31
'de 4 katlı bir iş yerinin giriş katındaki baca, alev alev yanarak paniğe sebep oldu. Yangın kısa süre içinde kontrol altına alınarak büyümeden söndürüldü.
Yangın, 04.00 sıralarından Güngören İlçesi Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi İmar Sokak üzerinde bulunan dört katlı bir iş yerinin baca kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bilinmeyen bir sebepten dolayı baca kısmında alevler ve dumanlar çıkmaya başladı.
Alev ve dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine verdi. İhbarı alan ekipler olay yerine ivedi şekilde intikal etti. Yangının kontrol altına alınması için çevre ilçelerden itfaiye aracı ve ekibi sevk edildi. Kısa süre içinde kontrol altına yangın büyümeden söndürüldü.
Polis ekipleri, yangın ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
4 katlı bir iş yerinin bacası alev alev yandı

Güngören, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

09:30 SULTANGAZİ'DE ÇANTA İÇİNDE SOKAĞA BIRAKILAN 15 GÜNLÜK BEBEK BULUNDU - Haber
09:30 Muş çocukların çatlak ellerine merhem oldular - Haber
09:25 (Özel) Eşinin park etmesini beğenmedi lüks cipi devirdi - Haber
09:23 (Özel) Çamlıca Kulesi'nin anten test yayınları yıl sonunda başlıyor - Haber
09:23 Mevlana 746. vuslat yıl dönümünde Eyüpsultan'da anıldı - Haber
09:18 Eski Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Adalet Bakanlığı'nın açtığı Arabuluculuk Sınavı'nda başarısız oldu - Haber
08:31 Şırnak'ta şehit düşen Astsubay Çevik'in kardeşi konuştu: Bizi ablam okuttu, kol kanat gerdi - Haber
23:50 Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı'dan depremle ilgili ilk açıklama: Herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı - Haber
23:43 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü - Haber
23:26 Son Dakika: Marmara'da peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi - Haber
11.12.2019 09:32:10