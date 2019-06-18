4. kattan düşen lise öğrencisi ağır yaralandı

Malatya
'da 4 katlı binanın terasından aşağı düşen lise öğrencisi ağır yaralandı.
Olay, Battalgazi
ilçesine bağlı Selçuklu
Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İ.S. dedesinin ikamet ettiği Ahmet Ertürk
Sokak'taki 4 katlı apartmanın teras katından aşağı düştü. Beton zemine düşen lise öğrencisi ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan İ.S., Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis
ekipleri intihar şüphesi üzerinde dururken, olayla ilgili incelemeler sürüyor. - MALATYA