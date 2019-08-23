Haberler» 3. Sayfa» Haber

4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti

4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti Düşme anı güvenlik kameralı tarafından kaydedildiANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ablasıyla birlikte evde bulunduğu sırada 4. kat balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Firas tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.

23.08.2019 20:40
4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti
4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti
Düşme anı güvenlik kameralı tarafından kaydedildi
ANTALYA - Antalya'nın Kumluca ilçesinde ablasıyla birlikte evde bulunduğu sırada 4. kat balkonundan düşen 2,5 yaşındaki Firas tedavi altında bulunduğu hastanede hayatını kaybetti.
Kumluca ilçesinde önceki gün akşam saatlerinde Suriye uyruklu olan anne babanın 10 yaşındaki ablasına emanet ettiği 2,5 yaşındaki Firas El Şahaze, 4. kattaki evin balkonundan beton zemine düştü. Durumu gören vatandaşlar hemen 112 acil servis ekiplerine haber verdi. 112 açil sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Firas, önöce Kumlaa'daki özel bir hastaneye kaldırıldı, buradan da Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Dünden bu yana hastanede tedavisi devam eden talihsiz bebek bugün öğleden sonra hayatını kaybetti.
Minik Firas'ın beton zemine düşme anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Firas'ın düştüğü alanın hemen yakınında bulunan bir vatandaş, gördüğü manzara karşısında neye uğradığını şaşırıp başını çevrerek ilk tepkiyi verirken daha sonra toplanan kalabalık Firas için seferber oldu.
4.kattan düşen minik Firas yaşam mücadelesini kaybetti

Antalya, Kumluca, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:47   Irak'ta patlama: 28 yaralı
21:44   Taksim'deki bir mağazada düşen kişi bacağından yaralandı
21:37   Terme çayından 2 kişi kurtarıldı
21:29   Cezaevinden çıkan karısını vurdu
21:27   Sulama kanalına düşen çocuğun cansız bedeni bulundu
21:24   Sevgilisini döverken utanmadı, gazetecileri görünce başını önüne eğdi
21:22   Adana'da yabancı uyruklu bir çocuk sulama kanalına düştü