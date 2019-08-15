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Uyurgezer genç, dördüncü kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kurtuluş kamerada

Şişli'de 16 yaşındaki genç, apartmanın dördüncü katından sokaktaki otomobilin üzerine düştü. Düştükten hemen sonra kalkarak karşı apartmana koşan genç, pencereden içeri girdi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

15.08.2019 12:55
Uyurgezer genç, dördüncü kattan otomobilin üzerine düştü! Mucize kurtuluş kamerada

İstanbul Şişli'de 16 yaşındaki bir genç apartmanın dördüncü katından sokakta bulunan otomobilin üzerine düştü. Düştükten hemen sonra ise kalkarak, karşı apartmana koşan genç pencereden içeri girdi.

İstanbul Şişli'de, Kurban Bayramı'nın üçüncü günü uyurgezer olduğu belirtilen 16 yaşındaki Rıza Buğra S. apartmanın dördüncü katındaki dairenin penceresinden düştü.

OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Elektrik tellerine takılarak, park halindeki otomobilin üzerine düşen genç, daha sonra koşarak yolun karşısındaki apartmana pencereden girdi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Gencin düştüğünü gören ailesi ve komşuları büyük korku ve panik yaşadı. Olayın ardından sokakta hareketlilik yaşandı.

Girdiği komşunun evinde kendine gelen Rıza Buğra S. otomobille en yakın hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerine kırıklar olan Rıza Buğra S.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.


Şişli, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: İHA

YORUMLAR (3)
AYSEL AKPİNAR: Iple atlamişa gibi düserken bir ipin savrulduğu görünüyor!! Olduğu evden kaçip karsi eve niye giriyor???? Soru işaretiyle dolu??
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TARAFSİZ: insan uykusunda bile geziyor saka gibi ; Allah şifa versin, gelmiş geçmiş olsun
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GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: ALLAH korumuş geçmiş olsun insan aklıyle düşünsen aşa yukarı zeminle 25 metreyi geçer. düştüğü yere resmi çıkması lazım ama kalkıp koşarak camdan içeri giriyor. zor bir hastalık
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