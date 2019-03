4. Kez Evlerinin Çatısına Otomobil Düştü

Kaynak: DHA

ÜMRANİYE'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bir evin üzerine uçtu. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken, ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üzerine düşen 4. araç, bir an önce yetkililerin önlem almasını istiyorum" diye konuştu.Kaza Dumlupınar Mahallesi Molla Hafız Sokak'ta dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre 34 VY 2114 plakalı otomobilin sürücüsü Muhammet Aydoğdu henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil 2 metre aşağıdaki bir evin üzerine düştü. Kazayı gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini alarak başka bir kazanın yaşanmaması için önlem aldı.YETKİLİLER NE OLUR ÖNLEM ALSINEvin üzerin uçan otomobil itfaiye ve çekici yardımıyla düştüğü yerden çıkarıldı. Ev sahibi Beycan Söğüt "Bu evin üzerine düşen 4. araç. Ne olur yetkililer bir an önce önlem alsın. Daha önce de şikayette bulunduk, kimse gelip ilgilenmedi. İlla bir can kaybının yaşanması mı gerekiyor?" diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.- İstanbul