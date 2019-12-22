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4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Adıyaman'da, jandarma ekipleri tarafından bir ikamete yapılan operasyonda 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.

22.12.2019 16:55 | Son Güncelleme: 22.12.2019 17:00 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi
'da, jandarma ekipleri tarafından bir ikamete yapılan operasyonda 4 kilo 870 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Komutanlığı ekipleri ile Besni ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Besni ilçesine bağlı Kesmetepe Beldesinde bulunan bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda ev bahçesinde toprağa gömülü 3 ayrı poşete konulmuş toplam 4 kilo 870 gram esrar maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu maddelerine jandarma ekiplerince el konulurken olayla alakalı 1 kişi gözaltına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Adıyaman, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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