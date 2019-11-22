Haberler » Güncel » 4 kişilik aile, alevlerin arasından çıkarıldı - Haber

4 kişilik aile, alevlerin arasından çıkarıldı

MANİSA'nın Selendi ilçesinde, tek katlı evde sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli 2 kardeş ile anne-babaları, son anda kurtarıldı.

22.11.2019 12:46 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:464 kişilik aile, alevlerin arasından çıkarıldı

MANİSA'nın ilçesinde, tek katlı evde sobadan çıkan yangında alevlerin arasında kalan bedensel engelli 2 kardeş ile anne-babaları, son anda kurtarıldı. Yardıma koşan ailenin akrabası ise başına düşen kiremit nedeniyle yaralandı.

Yıldız Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Kat'a (66) ait tek katlı evde, saat 10.00 sıralarında, sobadan sıçrayan kıvılcım, yangına neden oldu. Evden yükselen dumanı görenler, itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini aradı. Bu sırada ailenin yardımına yakınları ve komşuları koştu. Bitişikte oturan Ramazan Kat'ın damadı Osman Tokkaş (43) da yardım etmek istedi. Bu sırada başına düşen kiremit nedeniyle yaralandı.

Ramazan Kat, eşi Eşe Kat (62), bedensel engelli çocukları Şenol Kat (32) ve evli olan kızları Aysel Akıncı (41), itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın da kısa sürede söndürüldü. Osman Tokkaş'a olay yerine gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Evde hasar meydana gelirken, jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



Selendi, Anne, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:08 İstanbul'da "Kurt Kapanı-18" denetimi
16:08 Karaman-başkanının aracına ateş açıp, 'son uyarı' notu bırakan 3 kişi tutuklandı-arşiv
16:08 Erdoğan'ın kırmızı etle ilgili açıklamasına besiciler sevindi
16:08 Kocaeli'de Necmeddin öğretmeni öldüren öğrenci hakim karşısında
16:03 Bakan Soylu: "Cesaretli insanlar olmasaydı biz bugün S-400'e sahip olamazdık"
15:43 Kulisleri sallayan iddia: Gül ve Babacan 1 Aralık'ta Demokrat Parti'ye katılıyor
15:21 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü kadınlara saldıranlara tepki gösterdi: Asla göz yummayız
15:12 Son dakika: Erdoğan'dan Külliye'de CHP'li isimle görüştüğü iddiasına yanıt: Külliyen yalan
14:53 Valilik önünde hareketli anlar! Şaşıran sürücü, yol yerine merdivende inmeye kalktı
14:49 Atatürk Havaalanı'na yapılacak projenin detayları ortaya çıktı
14:15 Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu: Lisede sınıfta kalma geri geliyor
13:52 TEM otoyolunda otomobil bariyerlere çarpıp parçalandı: 1 ölü, 2 yaralı
12:46 8 çift pantolonu üst üste giyen kadın, görevlilere yakalandı
11:19 Kara Cuma'da firmaların fiyat oyunu ifşa oldu
10:00 Meteoroloji'den beklenen haber geldi! Yeni haftada kar var
22.11.2019 16:09:34