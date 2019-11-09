Haberler » 3. Sayfa » 4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı - Haber

4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı

4 kişilik aile ölü bulunmuştu.

09.11.2019 17:21 | Son Güncelleme: 09.11.2019 17:24
4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı
4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü
Ölçüm yapan ekipler sağlığa zararlı bir bulguya rastlamayınca, binaya girişe izin verdi
ANTALYA - Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin cenazelerinin bulunduğu binada, bina sakinleri tedirgin olsa da evlerine dönmeye başladı.
Konyaltı İlçesi Siteler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın son katındaki dairede Selim Şimşek(36),Sultan Şimşekve çocukları Cerenile Ali Çınar'ıncansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yeri, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Nükleer Tehditler ekibinin incelemesinin ardından cenazeler alınmıştı. AFAD, olay yeri ve Afyonkarahisar'dan gelen özel ekibinin ölçümlerini tamamlamasının ardından binanın çevresi araç ve yaya trafiğine açıldı. Bina içinde de ölçümler yapan ekipler, sağlığa zararlı bir bulguya rastlanmayınca girişe izin verdi. 53 dairenin bulunduğu binada kiracı ve ev sahipleri geri dönmeye başladı. Tedirgin olanlar ise binanın iyice havalandırmasının yapıldıktan sonra giriş yapacağı öğrenildi. Öte yandan Şimşek ailesinin Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerine devam ediliyor.
"Binada bir sıkıntı yok"
Binanın sahibi olduğu firmanın müdürü Olcay Şahin, binada 35 dairenin olduğunu belirterek, "25 kiracımız var. Kiracılarımız yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Emniyet yetkilileri binaya girişe izin verdi. Şuan hayat normal döndü. Yine de bir tedirginlik korku var. Binada ölçümler yapıldı. 3 -4 saat havalandırma yapmamızı istediler. Şuan binada bir sıkıntı yok. "dedi.
4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı

3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:18 Uyuşturucuyla yakalanan şahıs serberst
19:15 İç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli...
19:16 İstanbul'da 39 ilçede 'Yeditepe Huzur' uygulaması
19:11 15 metre derinlikteki kuyuya düştü...Cep telefonu sayesinde kurtuldu
18:53 Antalya'da bir evde ölü bulunan dört kişilik ailenin cenazeleri morgdan alındı
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
9.11.2019 19:26:18