4 Kişilik Ailenin Tek Gözlü Evde Yaşam Mücadelesi

12 Kasım 2018 Pazartesi 12:20



12 Kasım 2018 Pazartesi 12:20

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, 4 kişilik Çiftçi ailesi, tek gözlü evde yaşıyor. Mutfak, tuvalet ve banyosu olmayan evde yaşayan aile üyeleri, komşularında ihtiyaçların karşılıyor.Yüksekova'da iki yıl önce PKK'lı teröristlerin kazdığı hendeklerin kapatılması ve barikatların kaldırılması için başlatılan 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Gülle Operasyonu'nda 78 gün sokağa çıkma yasağı ilan edildi. İlçede PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmalar sonrasında evleri yıkılan ve zarar gören terör mağdurları için geçen yıl Mart ayında 3 bin 63 konutun temeli atıldı.İlçenin Kaniheyer Mahallesi'nde yaşayan ve hamallık yaparak geçimini sağlayan Yaşar ve Kıymet Çiftçi ile kızları Esmanur(9) ve Nisanur (7)'un yaşadığı kiralık ev yaşanan olaylarda yıkıldı. Bunun üzerine tek gözlü bir eve taşınan Çiftçi ailesi, kış mevsiminin gelmesiyle birlikte zor günler geçiriyor. Evde mutfak ve tuvaletin bulunmadığını belirten Kıymet Çiftçi, "Ben de eve katkı sunmak için günlük temizlik işlerine gidiyorum. Fakat sadece günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Şu anda 100 lira kira ödediğimiz bu tek gözlü evde yaşamak zorundayız. İki kızım var. Onların banyo ve tuvalet ihtiyaçlarını komşumda gideriyoruz. Evin kırılan pencereleri naylonla kapattık" diye konuştu.'OKUL KIYAFETLERİNİ KOMŞULARDAN ALIYORUZ'Çiftçi ailesinin kızları 4'üncü sınıf öğrencisi 9 yaşındaki Esmanur ise okula gitmek için kıyafetlerinin bulunmadığını belirterek, "Daha önce kirada kaldığımız ev olaylarda yıkıldı ve içindeki eşyalarımız da yandı. Şu anda bulunduğumuz evde doğru düzgün bir eşyamız yok. Bu evde sağlıklı yaşayamıyoruz. Okula gitmek için bile kardeşimle ben komşularımızın kızlarının kıyafetlerini alıyoruz. Birilerinin bize destek olmalarını istiyoruz" dedi.'EV İÇİN YARDIM ELİ BEKLİYORUZ'Çiftçi ailesi 2008 yılında kendilerine ait küçük bir ev yapmak için yola çıktıklarını fakat maddi imkansızlıklar nedeniyle o evi de tamamlayamadıklarını söyledi. Kendisi ve eşinin günlük işlerde çalıştığını belirten Yaşar Çiftçi, eğer kendilerine yardım eli uzatılırsa evi tamamlayabileceklerini söyledi.- Hakkari