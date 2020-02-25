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4 KİŞİLİK KADIN HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI

İSTANBUL'da gündüz kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen 4 kadın polis tarafından yakalandı.

25.02.2020 12:55 | Son Güncelleme: 25.02.2020 12:554 KİŞİLİK KADIN HIRSIZLIK ÇETESİ YAKALANDI
İSTANBUL'da gündüz kapı kilitlerini kırarak girdikleri evlerde bulunan para ve ziynet eşyalarını çaldıkları öğrenilen 4 kadın polis tarafından yakalandı. Biri hamile olduğu öğrenilen kadınların daha önceden bir çok kez polis tarafından yakalandığı öğrenildi. 6 eve girerek piyasa değeri 500 bin lira değerinde altın ve döviz çaldıkları öğrenilen şüphelilerden 3'ü çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Kadınların hırsızlık için apartmana giriş ve çıkışları kameralara yansıdı.

KADIN HIRSIZLARIN KİMLİĞİ KAMERALARDAN TESPİT EDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından Bakırköy, Kadıköy, Zeytinburnu ilçelerinde meydana gelen evden hırsızlık bilgisi üzerine soruşturma başlatıldı. olayların meydana geldiği evlerde bulunan kamera görüntülerini incelediğinde evlere 4 kadın tarafından girildiğini tespit etti. Kamera görüntülerinden kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik geçtiğimiz hafta içinde yapılan operasyonda Ebru U.(19), Ayşe Ç.(22), Kiraz Ç.(22) ile Deniz Ç.(26) gözaltına alındı.

AZILI HIRSIZ ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliğine getirilen kadın şüphelilerin azılı hırsız oldukları tespit edildi. Ebru U.'nun daha önce 28 kez gözaltına alındığı ayrıca 13 ayrı dosyadan aranması olduğu tespit edildi. Şüphelilerden Ayşe Ç.'nin daha önce 16 kez polis tarafından yakalandığı 9 ayrı hırsızlık dosyasından aranması olduğu, Kiraz Ç.'nin ise daha önceden 30 kez polis tarafından yakalandığı ortaya çıktı. Deniz Ç.'nin ise daha önceden 45 kez polis tarafından gözaltına alındığı, 6 ayrı dosyadan aranması olduğu belirledi.

KADIN ŞÜPHELİLER KAMERADA

Şüphelilerin ellerindeki plastik parçasıyla önce apartman kapılarını daha sonra kilitlenmeyen daire kapılarını açarak hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin apartman kapılarını zorladıkları anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

3'Ü TUTUKLANDI

Hırsızlık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler hakkında 6 ayrı evden 500 bin lira değerinde döviz ve ziynet eşyası çaldıkları iddiasıyla işlem yapıldığı belirtildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden hamile olduğu öğrenilen Kiraz Ç. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, diğer şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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