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4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü

Bartın'da içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil baraja düştü. 1 kişi yüzerek kurtulurken 4 kişi araçla birlikte sulara gömüldü.

17.08.2019 23:50
4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü

Bartın'da, içinde 5 kişinin bulunduğu otomobil baraja düştü. Kazada bir kişi kendi imkanları ile dışarı çıkmayı başarırken, 4 kişi ise otomobille birlikte suya gömüldü.

Kaza geç saatlerde meydana geldi. Hasankadı beldesindeki bir yakınlarının düğününden dönenlerin içerisinde bulunduğu İlyas Özgüç yönetimindeki 74 AAC 354 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Bartın- Hasankadı Beldesi yolu üzerindeki Kışla Sel Kapanına uçtu.

DAMATLARI VE OĞULLARIYLA DÜĞÜNDEN DÖNÜYORLARDI

Otomobilde bulunan Arif Üstünbaş son anda araçtan atlayıp, yüzerek kıyıya ulaşmayı başardı. Otomobilde bulunan Hüseyin Özgüç ve oğulları İlyas Özgüç ile İsmail Özgüç ve damadı Muhammet Karakaş ise araçla birlikte sulara gömüldü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Bartın AFAD, jandarma ve 112 Acil ekipleri geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan dalgıçlar istenilirken, arama çalışmaları başlatıldı.

Olay yerine gelen dalgıçlar suda arama çalışmalarına başladı. Yüzerek kurtulan Arif Üstünbaş'ın da Hüseyin Özgüç'ün damadı olduğu öğrenilen, haber alan yakınları da bölgeye gelerek endişeli bekleyişlerini sürdürüyor.

4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü

Bartın, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: DHA

YORUMLAR (1)
ŞIPIDIK: Arabada deniz manzarası vay be çok güzel.
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