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4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü: 4 ölü (3)

4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDUBartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ullaşıldı.

18.08.2019 01:39 4 kişinin bulunduğu otomobil suya gömüldü: 4 ölü (3)

4 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU
Bartın'da Kışla Sel Kapanına devrilen otomobildeki 4 kişinin cansız bedenlerine ullaşıldı. Ekiplerin yaptığı çalışmada otomobil 6 metre derinlikte bulunurken, baba Hüseyin Özgüç otomobilin içinde, İlyas Özgüç, İsmail Özgüç ve Muhammet Karakaş'ın cesetleri ise otomobilin 10 metre yakınında bulundu. Cenazelerin çıkarılışı sırasında bölgede bekleyen aileleri sinir krizleri geçirdi.
Otomobili çıkarma çalışmasının hava aydınlandıktan sonra yaphılması kararlaştırıldı. Bartın Vali Vekili Gökhan Gürbüzerol, İl Jandarma Komutanı Albay Yavuz Selim Kapancı olay yerine gelerek çalışmaları takip etti.



Bartın, Güncel

Kaynak: DHA

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