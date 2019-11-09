Haberler » 3. Sayfa » 4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü - Haber

4 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü

Antalya'da 2'si çocuk 4 kişinin cenazelerinin bulunduğu binada hayat normale döndü.

09.11.2019 16:19 | Son Güncelleme: 09.11.2019 16:244 kişinin öldüğü binada hayat normale döndü
'da 2'si çocuk 4 kişinin cenazelerinin bulunduğu binada hayat normale döndü. Bina sakinlerinde tedirginlik olsa da yavaş yavaş dönüşlerine başladı.

Konyaltı İlçesi Siteler Mahallesi'ndeki 8 katlı bir apartmanın son katındaki dairede Selim Şimşek(36),Sultan Şimşek(38) ve çocukları Ceren(9) ile Ali Çınar'ın(5) cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Olay yeri, AFAD ve Kimyasal Biyolojik Nükleer Tehditler ekibinin incelemesinin ardından cenazeler alınmıştı. AFAD, olay yeri ve Afyonkarahisar'dan gelen özel ekibinin ölçümlerini tamamlamasının ardından binanın çevresi araç ve yaya trafiğine açıldı. Bina içinde de ölçümler yapan ekipler, sağlığa zararlı bir bulguya rastlanmayınca girişe izin verdi. 53 dairenin bulunduğu binada kiracı ve ev sahipleri geri dönmeye başladı. Tedirgin olanlar ise binanın iyice havalandırmasının yapıldıktan sonra giriş yapacağı öğrenildi. Öte yandan Şimşek ailesinin Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerine devam ediliyor.

"Binada bir sıkıntı yok"

Binanın sahibi olduğu firmanın müdürü Olcay Şahin, binada 35 dairenin olduğunu belirterek, "25 kiracımız var. Kiracılarımız yavaş yavaş geri dönmeye başladı. Emniyet yetkilileri binaya girişe izin verdi. Şuan hayat normal döndü. Yine de bir tedirginlik korku var. Binada ölçümler yapıldı. 3 -4 saat havalandırma yapmamızı istediler. Şuan binada bir sıkıntı yok" dedi. - ANTALYA

Sultan Şimşek, Antalya, AFAD, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
17:21 4 kişilik aile ölü bulunmuştu... Tedirgin olan bina sakinleri evlerine dönmeye başladı
17:14 Vakıf kurup uyuşturucu satan zanlılardan 6'sı tutuklandı
17:10 Seydikemer'de anız yangını ormana sıçradı
17:08 'Eşek şakası' itfaiyede bitti
17:08 Lübnan müftüsü: "Protestocuların taleplerinin kabul edilmesi şart"
12:20 Sokak ortasında soyunan İsveçli turist, polis ekiplerine zor anlar yaşattı
09:01 Zehir tacirlerinden akıl almaz yöntem! Uyuşturucu satmak için vakıf kurdular
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
16:41 Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ABD'nin petrol kurnazlığına sert tepki
11:57 Son dakika: PKK'lı teröristler tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine son 24 saatte 8 taciz atışı gerçekleştirildi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 17:24:56