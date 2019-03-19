4 Kişinin Öldüğü Kazaya Neden Olan Tır Şoförüne 15 Yıl Hapis İstemi

Kaynak: DHA

BURSA'da geçen yıl meydana gelen, 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin de yaralandığı kazayla ilgili soruşturma tamamlandı. Hurdaya dönen otomobildeki 4 kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen TIR sürücüsü Ali Aşkın Aydın hakkında iddianame hazırlayan cumhuriyet savcısı, 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. 5 ay tutuklu kaldıktan sonra serbest kalan TIR sürücüsü Aydın, Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.Kaza, Bursa- Orhaneli Yolu üzeri Kapıkaya Mevkiinde geçen yıl 6 Mayıs gecesi meydana geldi. Orhaneli yönüne giden İsmail Acar yönetimindeki 16 ACZ 07 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen TIR çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü İsmail Acar (32) ile aracındaki Recep Altın (62), Mustafa Koçan (31) ve Ramazan Özdemir (60) hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. 2 yaralı, Orhaneli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Kazanın ardından olay yerinden kaçan ve sağ farı yanmayan TIR'ın sürücü ise Ali Aşkın Aydın, görgü tanıkların ifadelerinin ardından jandarma tarafından yakalandı.SUÇLAMAYI KABUL ETMEDİYakalandığı sırada TIR'ın plakasız olduğu belirtilen Ali Aşkın Aydın'ın, bir inşaat firmasında çalıştığı, TIR'ın da çalıştığı şirketine ait olduğu öğrenildi. Gözaltına alındıktan sonra, sevk edildiği Orhaneli Adliyesi'nde üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek, "Herhangi bir kazaya karışmadım. Sadece Orhaneli'ye ikinci gelişimde sağ arka iç kısmında bulunan lastik patladı" dedi.Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce Aydın 'birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı. Tutuklamanın ardından geçen yıl 9 Ekim günü tahliye edilen Aydın hakkında soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı Osman Kesler, 4 kişinin ölümüne, 2 kişinin yaralanmasına neden olan sanık hakkında 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak' suçundan TCK'nın 85/2 maddesi gerekince 2 ila 15 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.Bilirkişi raporunda16 ACZ 07 plakalı otomobilin sürücüsü İsmail Acar'ın kusursuz, Ali Aşkın Aydın'ın ise asli kusurlu olduğu belirtildi. İddianame, Bursa 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Tutuksuz bulunan sürücü Ali Aşkın Aydın, önümüzdeki ay hakim karşısına çıkacak. - Bursa