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4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, Telad Elmas (67) ile eşi Ayşe (52), gelini Aysel (35) ve torunu Telat (14) Elmas'ın yaşamını yitirdiği otomobilin, kazadan 3 gün önce satışı için sosyal medyadan ilan verildiği ortaya çıktı.

17.12.2019 13:44 | Son Güncelleme: 17.12.2019 13:444 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış

ANTALYA'nın ilçesinde, Telad Elmas (67) ile eşi Ayşe (52), gelini Aysel (35) ve torunu Telat (14) Elmas'ın yaşamını yitirdiği otomobilin, kazadan 3 gün önce satışı için sosyal medyadan ilan verildiği ortaya çıktı.

Kaza, 15 Aralık gecesi, Manavgat- Serik yolunun köprü geçişinin altındaki akıllı kavşakta meydana geldi. Telad Elmas'ın kullandığı 07 L 3145 plakalı otomobil, önce kaldırıma çarptı ardından savrularak, takla atıp, köprü direğine çarptıktan sonra durdu. Kazada sürücü Telad Elmas ile aynı araçta bulunan eşi Ayşe, gelini Aysel, torunları Telat ve Büşra (9) Elmas yaralandı. Sağlık durumu ağır olan Telad Elmas, götürüldüğü hastanede yaşamını yitirirken, önce Aysel Elmas ardından Telat Elmas, tedaviye alındığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Telad Elmas, Aysel Elmas ve Telat Elmas'ın cenazeleri, dün ikindi vakti Hatıplar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Oğlunun tabutunu taşıyan ve başından ayrılmayan Musa Elmas, "Allahım bu nasıl acı" diyerek, gözyaşı döktü. Kazada ağır yaralanan Ayşe Elmas ise dün akşam yaşamını yitirdi. Hastanede tedaviye alınan Ayşe Elmas da tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ayşe Elmas'ın cenazesinin bugün Hatıplar Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi.

OTOMOBİLİ SATACAKLARMIŞ

Babası, annesi, eşi ve oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan Musa Elmas'ın, otomobili 12 Aralık'ta satışa çıkardığı ortaya çıktı. Musa Elmas'ın, kazadan 3 gün önce, sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından otomobili '2007 model Extreme 220 bin km dizel 35 bin TL' notuyla satışa çıkardığı görüldü.



Değerli Taş, Manavgat, Güncel

Kaynak: DHA

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