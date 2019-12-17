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4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2)

AYŞE ELMAS DA DEFNEDİLDİÖnceki gece meydana gelen kazada ağır yaralanan ve Antalya'da tedavisi devam ettiği sırada doktorların çabasına karşın yaşamını yitiren Ayşe Elmas'ın cenazesi, Hatıplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı kazada yaşamını yitiren yakınlarının yanında...

17.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 17.12.2019 15:134 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (2)

AYŞE ELMAS DA DEFNEDİLDİ

Önceki gece meydana gelen kazada ağır yaralanan ve 'da tedavisi devam ettiği sırada doktorların çabasına karşın yaşamını yitiren Ayşe Elmas'ın cenazesi, Hatıplar Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından aynı kazada yaşamını yitiren yakınlarının yanında toprağa verildi. Cenaze namazına Belediye Başkanı Şükrü Sözen'le birlikte kalabalık topluluk katıldı.

KARAYOLLARI EKİPLERİ GELDİ

Namazın ardından Ayşe Elmas'ın yakınlarıyla görüşen Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, dün Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile görüştüğünü belirterek, "Bugün sabahtan Karayolları ekipleri kavşakta inceleme yaptı. Biz kavşak yapılırken sürekli uyardık. Ancak kavşak bu şekilde oldu. Şimdi 4 canımız gitti, inşallah bundan sonra böyle acı yaşamayız" diye konuştu.

SAAT 17.00'DE EYLEM VAR

Cenaze namazının ardından saat 17.00'de kazanın meydana geldiği kavşakta eylem yapılacağı belirtilerek, vatandaşlar eyleme katılmaya davet edildi.



Değerli Taş, Manavgat, Antalya, Güncel

Kaynak: DHA

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