4 kişinin öldüğü otomobil, kazadan 3 gün önce satışa çıkarılmış (EK)

4 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ KAVŞAKTA EYLEM

Manavgat'ta, Telad Elmas ile eşi Ayşe, gelini Aysel ve torunu Telat Elmas'ın yaşamını yitirdiği kazanın meydana geldiği kavşakta vatandaşlar tarafından yol kapatma eylemi yapıldı. Eyleme kazada hayatını kaybedenlerin yakınları, Hatıplar Mahallesi'nde yaşayanlar ve çok sayıda vatandaşla birlikte Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, CHP Manavgat İlçe Başkanı Aliye Coşar da katıldı. Eylemciler, kavşakta kazanın olduğu bölümü kaldırımdan söktükleri taşlar ve cansız mankenlerle kapattı.

'GEREKLİ DÜZENLEMELER YAPILACAK'

Kısa bir açıklama yapan Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Levent Ardıç, kazadan ve yitirilen canlardan dolayı bütün Manavgat halkının çok üzgün olduğunu belirterek, "Bu kavşağın hatalı olduğunu çeşitli defalar biz çeşitli vesilelerle Karayolları Bölge Müdürlüğüne aktardık ancak sonuç alamadık. Kazanın olduğu akşam başkanımız hem Karayolları Bölge Müdürünü hem de Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nu aradı. Sayın Valimiz gerekli duyarlılığı gösterdi. Karayolları Bölge Müdürümüz ekibiyle birlikte bugün belediyemize geldi. Belediye başkanımız, kendi arkadaşlarımız ve Karayolları ekibiyle birlikte bir toplantı yapıldı. Buradaki gerekli düzenlemeleri hep beraber yapacağız Karayollarıyla birlikte" dedi.

KARAYOLU ÇİFT TARAFLI ULAŞIMA KAPATILDI

Başkan yardımcısının açıklamasının ardından eylemciler, kazanın meydana geldiği kavşağın üzerinden geçen köprüye çıkarak D-400 yolunu çift taraflı olarak bir süre trafiğe kapattı. Yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Antalya'yı Mersin ve Konya'ya bağlayan karayolunda çift taraflı olarak yaklaşık 5-6 kilometrelik kuyruk oluştu. Eylem yapanların yanına gelen ve kazada babası, annesi, eşiyle çocuğunu kaybeden Musa Elmas, fenalaştı. Kollarına giren yakınları tarafından olduğu yere oturtularak sakinleştirilen Elmas, daha sonra karayolundan ayrıldı.

TARTIŞMA VE ARBEDE YAŞANDI

Yolda bulunan araçlardan birinde hasta olduğunun belirtilmesi üzerine Hatıplar Mahallesi Muhtarı Ahmet Aksoy, eylemin amacına ulaştığını söyleyerek, yolun açılmasını isteyince vatandaşlar arasında tartışma ve arbede yaşandı. Manavgat İlçe Jandarma Komutanı Yarbay İlker Özcan'ın yolun açılması yönündeki çağrısına eylem yapanlar Kaymakamın gelmesini isteyerek yanıt verdi.

KAYMAKAM YİĞİT: BAŞKA İNSANLAR MAĞDUR OLMAMALI

Bir süre sonra eylem yapılan yere gelen Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, vatandaşlarla görüşerek, Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun kavşağın düzeltilmesi konusunda gerekenleri yapacağını, yolda bekletilen araçlarda hastalar olduğunu, başka insanların mağdur olmaması gerektiğini söyledi. Kaymakam Mustafa Yiğit'in sözlerinin ardından eylem yapan vatandaşlar olaysız şekilde dağıldı.

'BAKSANA CANLARIM GİTTİ'

Eylemden önce kazada annesini, babasını, eşini ve oğlunu kaybeden Musa Elmas'la, yaşamını yitiren Aysel Elmas'ın annesi Fadime Çubuk, kız kardeşi Arife İbiş ve erkek kardeşi İbrahim Çubuk, Demirören Haber Ajansı muhabirine açıklamada bulundu. Gözyaşları ve hıçkırıklar içerisinde güçlükle konuşan Musa Elmas, "Benim ciğerim yanıyor, başka ciğerler yanmasın. Bu önlem alınsın" dedi. Baldızının 'Musa dik dur' sözleri üzerine ise Musa Elmas, "Neyine dik durayım. Hallerim mi kaldı? Baksana canlarım gitti" diye konuştu.

'KUZULARIM GİTTİ'

Aysel Elmas'ın annesi Fadime Çubuk, yetkililerin bir an önce önlem almasını isteyerek, "Başka canlar yanmasın, benim kuzularım gitti. Evlatlarım gitti. 4 kişi gitti. Bir daha canlar yanmasın. Buna bir çare bulsunlar. Benim evlatlarımı geri getirebilecekler mi? Karayolları buraya bir çare bulsun, burayı düzeltsin" dedi.

'CİĞERİMİZ KÖZ GİBİ YANIYOR'

Aysel Elmas'ın kız kardeşi Arife İbiş, acılarının çok büyük olduğunu belirterek, "2 gündür yanıyoruz. Ciğerimiz köz gibi yanıyor. Karayolları mühendisi gelip bize bu kavşağın hesabını versin. Bu kavşakta kaç can daha yanacak, kaç can daha gidecek bir söylesin? Yeğenim, bacım, kayınvalidesi ve kayınbabası kara toprakların içinde yatıyor. Karayolları bunun bir çaresini bulsun. Son yanan can bizimki olsun, başka canlar yanmasın. 4 tane cenazeyi bir günde nasıl verdik, yaktı bizi yaktı" diye konuştu.

'DİĞER YEĞENİME OLMADIKLARINI NASIL SÖYELEYECEĞİZ'

Aysel Elmas'ın erkek kardeşi ve Talat Elmas'ın dayısı İbrahim Çubuk da yaptığı açıklamada, şöyle dedi:

"İnanın çok üzüldük, yıkıldık. Ben sadece şunu düşünüyorum. Öksüz kalan diğer yeğenime annesinin olmadığını, ebesinin olmadığını, dedesinin olmadığını, abisinin olmadığını nasıl söyleyeceğiz? Yetkililer önce gelsin bize bunun bir cevabını versin."

İbrahim Çubuk hastanede tedavisi devam eden yeğeni Büşra Elmas'a yaşananları halen anlatamadıklarını da söyledi.