Haberler » Güncel » 4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı - Haber

4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı

Altındağ'da 3 katlı bir binanın alt katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulan apartman sakini Ramazan Akça yangın sırasında olanları anlattı.

01.01.2020 12:20 | Son Güncelleme: 01.01.2020 12:21
'da 3 katlı bir binanın alt katında 4 kişinin hayatını kaybettiği yangından kurtulan apartman sakini Ramazan Akça yangın sırasında olanları anlattı.
Sabaha karşı çıkan yangını aktaran apartman sakini Ramazan Akça, "Komşu beni ikaz etti.'Çıkın yangın var' diye. Ben eşimi, çocuğumu uyandırdım. Kapıyı açtığımda binanın içi dumandı. Eşime 'havlu ıslat' diye seslendim. Biz balkona geçerek oradan bir yere kıpırdamadık. Aşağı inemedik. Bina ve evimin içi simsiyah, mağdur duruma düştük. Bittik yani, artık devletimizden yardım bekliyoruz " diye konuştu.
Yanan evin sahibinin, evde kalan gencin dedesi olduğunu söyledi. Apartman sakini, "Ev sahibi dede 2 aydır kızının yanında kalıyordu. Gençler muhtemelen eğlenmek için geldiler, ocak mı açık kaldı ne oldu bilemiyoruz. Evde kaç kişi olduğunu bilemiyorum. Çocuk normalde tek başına kalıyordu" ifadelerini kullandı.
Kendisininde yangında dumandan etkilendiğini, kendisini uyaran komşusunun da ağır yaralı olduğunu vurgulayan apartman sakini Ramazan Akça, "Kapımı çalan komşumun eşi kapımı çaldıktan sonra biz binayı terk etmedik. Onlar aşağı inmeye kalkmışlar, ağır yaralı diyorlardı ama bilmiyorum durumlarını. Bizde itfaiye'nin asansörüyle kurtulduk" dedi.
(Emin Kuvat/İHA)
4 kişinin yanarak can verdiği binadan yaralı kurtulan Ramazan Akça anlattı

Ramazan Akça, Altındağ, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

13:34   Ankara'da 4 kişinin hayatını kaybettiği yangın - Haber
13:32   "İlim Yayma Ailesi 15. Geleneksel 1 Ocak Buluşması" - Haber
13:32   2020'de sağlıklı kalmak için öneriler - Haber
13:28   Avustralya'da yangın faciası devam ediyor - Haber
13:28   Vali Şahin, Sason'da uzman çavuşun ailesine taziye ziyaretinde bulundu - Haber
12:27   Manisa'da faaliyet gösteren bir termik santrale, bacalara filtre takmadığı için mühür vuruldu - Haber
11:48   İçişleri Bakanlığı, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Genelgesi" yayımladı - Haber
11:12   FETÖ'cü akademisyenin, öğrencilerinin müstehcen görüntülerini çektiği ortaya çıktı - Haber
10:18   Ehliyet almaya gitti, evli olduğunu öğrendi - Haber
09:51   İstanbul'da özlenen manzara! Yılın ilk günü yollar boş kaldı - Haber
1.01.2020 13:36:36