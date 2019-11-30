4 kişinin yaralandığı silahlı çatışma kamerada

ANTALYA'da, eğlence merkezinde iki grup arasında çıkan ve 4 kişinin yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 14 kişiden 4'ü tutuklandı. Olayın anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki eğlence merkezinde 17 Kasım gecesi meydana geldi. Eğlence merkezinde, iki grup arasında iddiaya göre laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü. İşletme sahiplerinin araya girmesi üzerine ayrılan taraflar, sokakta yeniden tartışmaya başladı. Bu sırada araca binen bir grup, eğlence merkezi önündekilere küfür etti. Gruptan bir kişi de tabancayla ateş etti. Karşı tarafın da ateşle karşılık vermesiyle kavga, silahlı çatışmaya dönüştü. Sokaktakiler panik halde kendilerini park halindeki araçların arkasına atıp korunmaya çalışırken, bazıları da iş yerine girip masaları siper aldı.

4 KİŞİ YARALANDI

Sokaktakiler, iş yerine sığınan grup üzerine uzun süre ateş etmeye devam etti. Çeşitli yerlerine kurşun isabet eden 4 kişi yaralandı. Yaralılar sürünerek girdikleri iş yerinde kendilerini korumaya çalıştı. Karşı taraftaki grubun bir süre sonra araçlarına binip olay yerinden ayrılmasıyla silahlı çatışma sona erdi.

14 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alındı. İnceleme başlatan polis, kavga karıştığı belirlenen 14 kişiyi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çatışma anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, sokaktan geçen araçtakilerin, işletme önünde bekleyenlere bağırdığı, işletme önündekilerin de tepki gösterdiği görülüyor. Bir süre sonra sokağın karşı tarafından bekleyen bir kişinin iş yerine doğru ateş ettiği ve kalabalıktan bazılarının araçları kendilerine siper aldığı bazılarının da iş yerine girdiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise karın ve bacak bölgesinden isabet alan yaralıların iş yerine sürünerek girdiği, bir yaralının elindeki tabancayı düşürdüğü yer alıyor. İçerideki masaları kendilerine siper alan kalabalığın, ateş eden grubun olay yerinden ayrılması üzerine, bulundukları yerden kalkarak yaralılara yardım ettiği görülüyor.