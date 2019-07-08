08.07.2019 19:15
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4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Bodrum-Milas kara yolu Kaynar mevkisinde, Emin Özbaş'ın kullandığı 35 YT 505 plakalı otomobil, yol kenarında duran Serkan Göksu idaresindeki 34 DE 9983 plakalı otomobile çarptı. Bu otomobil de hareket ederek, beton mikserine, kamyonete ve ardından da bir yayaya çarptı.
Yaralanan sürücüler Özbaş ve Göksu, araçtaki Metin Celal Özbaş ile yaya Hilmi Kuş, ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kuş'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 4 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasına yansıdı
Kaynak: AA
Bodrum, Muğla, Güncel

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