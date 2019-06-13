4. KodlaManisa Festivali sona erdi

Manisa
Valiliği tarafından 4. yıldır yapılan KodlaManisa Festivali, düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.
Bu yıl "Benim Fikrim Benim Teknolojim" temasıyla Vestel
City'de düzenlenen festivale katılan 20 ilden 300 öğrenci, 47 stantta ortaya çıkardıkları teknolojileri sergiledi.
Öğrencilerin aldıkları kodlama eğitimleri sayesinde ortaya çıkardıkları robot teknolojileri, uygulama yazılımları ve 3D yazılımları ziyaretçilerin beğenisini topladı.
Festival, düzenlenen proje yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi. 49 yerel ve 24 ulusal proje olmak üzere toplam 73 projenin değerlendirildiği yarışmada, Ulusal Yazılım kategorisinde Isparta Nazmiye Demirel
Ortaokulu'ndan Beril Pekmez, Ulusal Robotik kategorisinde Mersin Yenişehir
Final Okulları'ndan Mustafa Akay
birinci oldu.
Dereceye giren öğrencilere ödülleri Manisa Vali Ahmet Deniz ve Vestel Beyaz Eşya Genel Müdürü Erdal Haspolat tarafından verildi.
Vestel, ayrıca dereceye giren 12 öğrenciyi Mehmet Zorlu
Vakfı'ndan eğitim bursu ile ödüllendirdi.
Manisa Valisi Ahmet Deniz, ödül töreninde yaptığı konuşmada, 3 yıl önce başlanan kodlama festivalinde büyük mesafe aldıklarına dikkati çekerek, "Kodlama çok özel bir proje ve 4 yılda ciddi mesafeler alındı. Çocuklarımızın üretim maharetlerini, inovatif düşüncelerini ve tasarılarını üretime dönüştürme istek ve çabalarını görünce Türkiye
Cumhuriyeti'nin Allah'ın izniyle geleceğe damga vuracağını düşünüyorum." dedi.
Kaynak: AAfestival
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