4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade Tugayı Darbe Davasında Sona Doğru

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında 4. Kolordu ve 28. Mekanize Piyade
Tugay Komutanlığı personelinin eylemlerine ilişkin davada, sanık avukatları esasa ilişkin savunma yapıyor. Ankara
20. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü
'ndeki salonda görülen duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme başkanı, sanıkların esasa ilişkin savunmalarının tamamlandığını belirterek, avukatlarına söz verileceğini söyledi.
Sanık avukatları, müvekkilleri için savunma yapmaya başladı.
Avukatların esasa ilişkin savunmalarının ardından mahkeme heyetinin kararını açıklaması bekleniyor.
Davanın 27 Nisan
2018'deki duruşmasında esasa ilişkin mütalaasını açıklayan savcı, tutuklu 74 sanığın, "anayasal düzeni ihlal" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını istemişti.
Savcı, ikisi firari 189 sanığın dosyalarının ayrılmasını talep etmişti.
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12 Kasım 2018 Pazartesi 12:40