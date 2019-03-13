Kaynak: AA

Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından düzenlenen "4. Liseler arası Kısa Film ve Senaryo Yarışması" başvuruları başladı.Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, tüm lise öğrencilerine açık olan yarışmaya 15 dakikayı aşmayan kurmaca filmler katılabilecek. Senaryolar ise "çocuk ve sanat" ve "çocuk gözüyle çocuk hakları" temalı olarak ele alınacak.Yarışmaya katılan filmler, sektörün profesyonellerinin yer alacağı jüri tarafından değerlendirmeye alınacak ve ekim ayında sonuçlar açıklanacak.Yarışma için adaylar, 31 Temmuz'a kadar başvuruda bulunabilecek. Ayrıntılı bilgi ve başvuru katılım koşulları ise "www.setemakademi.com" veya "www.koruncuk.org" adresinden edinilebilecek.