Haberler » Dünya » 4'lü Suriye Zirvesi Londra'da yapılacak - Haber

4'lü Suriye Zirvesi Londra'da yapılacak

Türkiye, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, 3-4 Aralık'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi Suriye'deki durumu Londra'da görüşecekler.

29.11.2019 15:51 | Son Güncelleme: 29.11.2019 15:514'lü Suriye Zirvesi Londra'da yapılacak

, İngiltere, Almanya ve Fransa liderleri, 3-4 'ta düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi 'deki durumu 'da görüşecekler.

Almanya hükümet sözcüsü Ulrike Demmer,  Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında gerçekleşecek olan Suriye 4'lü Zirvesi'nin, NATO Zirvesi öncesi İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Suriye zirvesinin yapılacağını daha önce duyurmuş, ancak yer konusunda mutabık kalınamadığını belirtmişti.



Türkiye, Aralık, Londra, Suriye, Dünya

Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Haberleri
16:57 Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi istifa edeceğini duyurdu
16:42 Plastik yerine kullanılan bambu malzemeler de masum değil
16:38 Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
16:38 Irak Başbakanı Abdulmehdi istifa kararı aldı
16:37 Rusya'da vatandaşları şaşkına uğratan görüntünün sırrı ortaya çıktı
16:14 Üniversite'nin temel atma töreninde Erdoğan, Bakan Kurum'u uyardı: İnşaatın bitiş tarihini yazılı istiyorum
14:47 Ağaç motoru ile odun keserken kendi boğazını kesti!
14:41 Murat Karayılan'dan terör örgütü YPG/PKK'ya alçak talimat: Siyasilere suikast yapın
14:01 Yusuf İslam'la sohbet etmeye çalışan Haluk Levent'in imdadına Emine Erdoğan yetişti
12:03 Dipsiz Göl skandalında müze müdürünün valiye bilgi vermediği ortaya çıktı
05:45 Reuters: Katar Dışişleri Bakanı, geçen ay Suudi Arabistan'a gitti
21:11 Soyguncu kılığına girip eski sevgilisine ateş açtı!
20:09 Irak'ın Zikar vilayetindeki hükümet karşıtı gösterilerde ölü sayısı 25'e yükseldi
29.11.2019 17:02:20