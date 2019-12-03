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4'lü suriye zirvesi sona erdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, sona erdi.

03.12.2019 19:54 | Son Güncelleme: 03.12.2019 19:58
4'lü Zirvesi sona erdi
İngiltere, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın katılımıyla Suriye konulu 4'lü Zirve, sona erdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye konulu 4'lü Zirve'de Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir araya geldi. Tarihi zirve, yaklaşık 1 saat sürdü. Zirve çıkışı çok kısa bir açıklama yapan Erdoğan, 'Zirve gayet iyi geçti' dedi.
4'lü suriye zirvesi sona erdi

Recep Tayyip Erdoğan, Fransa, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA


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