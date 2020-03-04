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4 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

4 Mart Çarşamba günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde su kesintisi yaşanacak. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler!

04.03.2020 08:21 | Son Güncelleme: 04.03.2020 08:214 Mart Çarşamba İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

İSKİ'den yapılan açıklamada 'un çeşitli ilçelinde su kesintisi olacağı ifade edildi. İşte 4 Mart İstanbul'da su kesintisi olacak ilçeler? İstanbul'da sular ne zaman gelecek?

4 MART ÇARŞAMBA İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE SU KESİNTİSİ OLACAK?

Arıza Kesinti

İlçe : Arnavutköy

Etkilenen Mahalleler : Mavigöl Mah

Açıklama : 250 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası

Başlama Tarihi : 2020-03-04 06:20:13.0

Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 4.3.2020 tarihinde saat 11:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.


İstanbul, Çarşamba, Gündem, Ekonomi, Güncel

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4.03.2020 09:20:36