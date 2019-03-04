4 Mart Pazartesi Dha Spor Gündemi

konuştu
Daha önce kendisini zorlayan sakatlığını tamamen atlattığını belirten Kayaalp, kapasitesinin tamamını minderde sergileyebilecek derecede hazır duruma geldiğini söyledi
9'uncu kez Avrupa
şampiyonluğunu kazanmak istiyorum. 8 Avrupa şampiyonluğuyla Hamza Yerlikaya
'nın rekorunu egale etmiştim, şimdi de Allah'ın izniyle o rekoru kıracağız
Hedefim her zaman zirve. 2020'de olimpiyat şampiyonu olarak, ikinciliğin ve üçüncülüğün yanına bu şampiyonluğu eklemek istiyorum
Güreşte o mindere çıkarken rakibin karşısında gerçekten büyük bir cesaret, yürek olması lazım. Korkak olmamanız lazım. Allah'a şükür bende korkaklık yok, yürek var, cesaret de var"
(ÖZEL) Yıldıray Baştürk
: Futbolu erken bıraktığımı düşünüyorum
Milli Takımın başında yerli hoca olması lazım. Şenol hocaya hayırlı uğurlu olsun. Kesinlikle doğru bir karar. Şenol hocanın Milli Takımı tekrar iyi yerlere getireceğine inanıyorum Fatih Terim
'in 2008 kararı beni çok üzmüştü
SPOR TOTO SÜPER LİG
20.00 Kasımpaşa
- Trabzonspor
20.00 Akhisarspor - Aytemiz Alanyaspor
BEŞİKTAŞ
Siyah-beyazlılarda Atiker Konyaspor
maçının hazırlıkları başlayacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı takım Antalyaspor
maçına hazırlanacak.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde Medipol Başakşehir
maçı hazırlıkları başlayacak.
SPOR TOTO 1. LİG
19.00 Altay
- Balıkesirspor
Baltok
YÜZME FEDERASYONU
09.30 Yüzme Federasyonu ile Medical Park Hastaneleri arasında sponsorluk sözleşmesi imzalanacak. - Kayaalp
Hamza Yerlikaya, Spor
Kaynak: DHA