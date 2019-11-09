Haberler » 3. Sayfa » 4 metre tarla kavgası kanlı bitti - Haber

4 metre tarla kavgası kanlı bitti

Adana'da iki tarla komşusu arasında 4 metrelik tarla yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldürüldü.

09.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 09.11.2019 10:124 metre tarla kavgası kanlı bitti
'da iki tarla komşusu arasında 4 metrelik tarla yüzünden çıkan kavgada bir kişi öldürüldü. Olaydan sonra yakalanan zanlı, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre olay, 6 Kasım günü saat 17.30 sıralarında Yüreğir İlçesi Köklüce Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, S. (63) Zeki Bahçe'nin (76) tarlasının hemen yanından tarla satın aldı. Ancak Sabah S. aldığı tarlayı bir süre sonra ölçtüğünde Zeki Bahçe'nin tarlasından 4 metre aldığını ileri sürdü. Sabah S. bu tespitin ardından Zeki Bahçe ile konuştu ancak o da tarlaya bakla ektiğini söyleyerek 25 bin lira istedi. Ancak Sabah S. parayı vermeyince aralarında kavga çıktı. Kavga büyüyünce Sabah S. tabancasını çıkartıp Zeki ve oğlu Mustafa Bahçe'yi (28) vurdu. Zeki Bahçe, kaldırıldığı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybederken oğlu da tedavi altına alındı. Olay üzerine harekete geçen Adana Emniyet Müdürü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıyı kısa sürede yakaladı. Zanlı, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. - ADANA

Zeki Bahçe, Sabah, Adana, Bahçe, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
10:47 Gaziantep'te film gibi uyuşturucu operasyonu
10:43 Kuyuya düşen oğlak kurtarıldı
10:42 Emirdağ'da otomobil yayaya çarptı: 1 yaralı
10:42 Siyanürle öldüğü iddia edilen 4 kişinin bulunduğu dairede özel ekip incelemelerine başladı
10:41 Akaryakıt istasyonunda hırsızlık anı kamerada
00:52 Beyoğlu'nda yaşlı kadın, evin yanışını gözyaşları içinde izledi
22:51 Üzerinden 20 bin lira çıkan dilenci: Ev aldım, borcum var
21:33 Eşinin dedikodusunu yaptığı iddia edilen kişiyi, 3 arkadaşıyla birlikte döverek öldürdü
17:48 Evinin banyosuna gizli kamera takan şahıs serbest bırakıldı!
16:21 Diyarbakır'da babasını öldüren genç, 3 saat cansız bedeninin başında bekledi
22:13 Son dakika: Ordu'da hidroelektrik santralinde meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı
21:15 SON DAKİKA | A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı
22:50 SON DAKİKA | Galatasaray'da Belhanda şoku
9.11.2019 11:00:14