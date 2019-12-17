Haberler » 3. Sayfa » 4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı - Haberler

4 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı

GAZİANTEP(İHA) – Gaziantep'in İslahiye ilçesinde motosikletiyle 4 metreden evin bahçesine uçan sürücü yaralandı.

17.12.2019 20:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:444 metreden evin bahçesine uçan motosikletli yaralandı
GAZİANTEP(İHA) – 'in İslahiye ilçesinde motosikletiyle 4 metreden evin bahçesine uçan sürücü yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Hürriyet Mahallesi Şehit Öğretmen Emine Çiğdem Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.B. (17) idaresindeki plakasız motosiklet, yol kenarındaki 4 metre yükseklikten evin bahçesine uçtu. Kazada motosiklet sürücüsü K.B. ağır yaralandı. Yaralı sürücü kaza yerine çağrılan Ambulansla İslahiye Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı gencin durumunu ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GAZİANTEP

Hürriyet Mahallesi, Gaziantep, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:44 CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ethem Sancak, 15 Temmuz sonrası bana "Gazetelerim emrinizdedir" dedi - Haberler
21:42 Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Haberler
21:40 Tayvan, Noel'i ışıklarla karşılayacak - Haberler
21:38 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Hiçbir ülke, kuruluş veya kişiden izin almaya ihtiyaç... - Haberler
21:37 Dışişleri'nden şehit diplomatlara ilişkin dava dosyasının Avustralya'da yeniden açılması hakkında... - Haberler
21:02 Kılıçdaroğlu'ndan tutuklanan Urla Belediye Başkanı Oğuz'la ilgili açıklama: Tutuklanması yanlış - Haberler
21:02 Çocukları kekelemeye başlayınca şüphelendiler! 7 yaşındaki kızın ailesi cinsel istismar şüphesiyle öğretmeninden şikayetçi oldu - Haberler
20:36 Sondaj kuyusundan sıçrayan köpüklü suyu yutan genç, KBRN merkezine alındı! Gerçek sonradan ortaya çıktı - Haberler
20:27 Tuzlaspor-Galatasaray maçında üçüncü gol geldi - Haberler
20:24 Yabancı uyruklu teröristler sınır dışı edilmeye devam ediliyor: 1 Fransa uyruklu terörist sınır dışı edildi - Haberler
17.12.2019 21:56:07