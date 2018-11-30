30 Kasım 2018, 11:57
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Kayserili Vatandaş, 4 Metrelik Mezar Yerini İnternette 29 Bin TL'den Satışa Çıkardı

Kayserili vatandaş kendi mezarlığını internet üzerinden verdiği ilanla satışa çıkardı ve 4 metrekarelik mezarlığı 29 bin TL'den satacağını duyurdu.

Kayseri'de bir kişi, daha önce satın aldığı mezarlığı, internet üzerinden verdiği ilanla satışa çıkardı. İlan sahibi, krediye uygun olmadığını yazdığı tek kişilik 4 metrekarelik mezarlığı 29 bin TL'den satacağını duyurdu.

MEZAR YERİNİ İNTERNETTEN SATIŞA ÇIKARDI

Kayseri'de ekonomik sıkıntı yaşadığını belirten ve isminin yazılmasını istemeyen kişi, 14 yıl önce aldığı, merkez Melikgazi ilçesi Küçükali Mahallesi Şehir Mezarlığı içinde ana kapıda bulunan mezar yerini internet üzerinden satışa çıkardı.

4 METRELİK MEZARLIK 29 BİN TL

İlan sahibi, krediye uygun olmadığını yazdığı tek kişilik 4 metrekarelik mezarlığı 29 bin TL'den satacağını duyurdu.

Melikgazi,Kayseri
30 Kasım 2018 Cuma 11:57



YORUMLAR (8)
FREZYA: paraya tapmanın kayserili olmak ile ne alakası var bence hadsiz bir yorum kendinize gelin bu ülkede paraya tapmayan varmı önce kendine bak herkes kendi ne ise başkasınıda öyle görürmüş
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++++++++++: beleş mezar mı bulmuş kendisine
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GÖZLEM: Mezarlık tapuları : ARSA veya ARAZİ tapusu değildir. . . ! Mülkiyet hakkı vermez. . ! Sadece 50 yıl için kullanım hakkıdır. Eğer 50 yıl içinde tekrar kullanılmazlarsa, kullanım hakkı otomoatik olarak ilgili belediyelere geçer. . ! Bir yakının devaf etti, gömecek bir yerin de yok diyelim. Belediye uygun bir yer gösterir, defin için sadece 100-300 TL arasında bir bedel ister. Verirsen tapusunu da alırsın. Ama yanındaki boş mezarı da almak istersen tarife yerine göre 3000 TL den başlar. Ölüye yer 100 TL
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AMED SPOR: niye kendisi ölmekten vazmı gecti
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