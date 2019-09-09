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4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı

Bolu'da 4 metre yüksekliğindeki kamyon, 3 metrelik alt geçitte sıkıştı.

09.09.2019 16:35 4 metrelik kamyon 3 metrelik alt geçide sıkıştı
Bolu'da 4 metre yüksekliğindeki kamyon, 3 metrelik alt geçitte sıkıştı. Sıkışan kamyon, kasasının üst kısmı parçalanarak alt geçitten çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Umutkent Mahallesi'nde unlu mamuller taşıyan Mesut Can idaresindeki 34 BPA 827 plakalı kamyon, şehir merkezine seyir halindeyken 3 metre yükseklikteki Kürkçüler alt geçidinden geçti sırada sıkıştı. Sürücü Can'ın yara almadan kurtulduğu kazada, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla, alt geçide sıkışan kamyon, sürücüsü tarafından çıkarıldı. Kamyonun çıkarıldığı sırada parçalanan kasası kullanılamaz hale geldi.
(İHA)

Kürkçüler, Mesut Can, İtfaiye, Bolu, Güncel

Kaynak: İHA

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