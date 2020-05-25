4 metrelik kuyuya düşen gebe ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu

4 metre derinlikteki logar çukuruna düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 buçuk saatlik süren çalışma ile kurtarılırken, sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı.

4 metrelik kuyuya düşen gebe ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu
25.05.2020 10:27 | Son Güncelleme: 25.05.2020 12:08
4 metre derinlikteki logar çukuruna düşen gebe inek, itfaiye ekipleri tarafından 1 buçuk saatlik süren çalışma ile kurtarılırken, sahibi ise göz yaşlarına hakim olamadı. Gebe ineği kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.

Olay, Pendik'te Kurtdoğmuş Mahallesinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvancılıkla uğraşan Osman Özdemir, ineklerini otlamak için meraya çıkardı. Çoban köpeğinin havlaması üzerine ineklerden gebe olanın 3 metrelik logar kuyusuna düştüğü fark edildi. Logar çukurunda mahsur kalan inek için sahibi Özdemir, Jandarma ve İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, kurtarma çalışmalarına başladı. Bir itfaiye eri aşağı inerek halatı hayvana bağladı. Yaklaşık 1 buçuk saat süren kurtarma çalışması sonrası inek kurtarıldı. İneği kurtarılma çalışması havadan görüntülendi.

Kuyuya düşen gebe ineğin sahibi Osman Özdemir, "Sabahleyin araziye otlatmak için çıkardığımız gebe ineğimizin ayağı kayarak logar çukuruna düştü. İtfaiye ekiplerine haber verdim. İneğimizin durumu iyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Herkesten Allah razı olsun. İneğim 1 buçuk saat sonra kurtarıldı. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İtfaiye, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu Haber
9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu
Hollanda’nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti Haber
Hollanda'nın ünlü sanat oteli Art Hotel Spaander koronavirüs nedeniyle iflas etti
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu Haber
Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu
Singapur’daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye’de 8 Eylül’de bitecek Haber
Singapur'daki bilim insanlarının ürettiği yapay zekanın tahminine göre, koronavirüs salgını Türkiye'de 8 Eylül'de bitecek
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı Haber
Şehit çocuğunun mektubunun içeriğini anlatan Bakan Soylu, canlı yayında ağladı
Kayseri’de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu Haber
Kayseri'de bir aile, bayramlaşmak gittikleri akrabalarını evinde ölü olarak buldu
Cem Uzan torun sahibi oldu Haber
Cem Uzan torun sahibi oldu
Beşiktaşlı Caner Erkin’den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi Haber
Beşiktaşlı Caner Erkin'den Frank de Boer ile ilgili sert sözler: Kariyerimi bitirdi
Haberler››3. Sayfa››4 metrelik kuyuya düşen gebe ineği kurtarmak için ekipler seferber oldu - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

12:01: Yeni Zelanda Başbakanı, 5.9'luk depreme canlı yayında yakalandı - Haberler 11:58: Washington Post: Libya'da Türk droneları Hafter'i destekleyenleri utandırdı - Haberler 11:56: Bayram tatili için köye giden ailenin evinde yangın çıktı - Haberler 11:52: NASA uzay çalışmaları için 8 ay boyunca karantinada kalacak adaylar arıyor - Haberler 11:28: Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu 10:57: Ekipler, leylek yuvasında çıkan yangını söndürmek için seferber oldular - Haberler 10:05: Hepsi 5 paket sigara için! Hırsızların market soygunu kamerada - Haberler 08:23: 9 çocuğuna bayram harçlığı veren İzzet Yıldızhan, dakikalar içinde binlerce lirasından oldu