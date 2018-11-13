''4 Mevsim Kocaeli'' Yarışması İçin Son Günler

Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 4 Mevsim Kocaeli IX. Ulusal Fotoğraf Yarışması'na başvuru için son 3 gün!

Yarışmaya 16 Kasım 2018 Cuma Saat 23.55'e kadar başvurular yoğun bir şekilde devam ediyor. Fotoğraf sanatıyla Kocaeli'nin bilinmeyen birçok köşesi, amatör ve profesyonel fotoğrafçıların gözünden çıkan fotoğraflarla yarışacak.Dereceye giren fotoğraflar 17-19 Kasım günlerinde seçici kurul tarafından belirlenecek ve sonuçlar 20 Kasım Salı günü ilan edilecek.

BAŞVURU İÇİN SON GÜN CUMA

Yarışmaya katılım http://4mevsim.kocaeli.bel.tr adresinden dijital ortamda ve JPEG formatında yapılacak. 0262 311 59 00(2375) numaradan da bilgi edinilebilecek yarışmaya dair tüm bilgiler http://4mevsim.kocaeli.bel.tr web sayfasında yer alıyor. Son katılım tarihine 3 gün kalan yarışmanın seçici kurulu 17-18-19 Kasım tarihlerinde dereceye giren fotoğrafları belirleyecek. 20 Kasım'da sonuç bildirgesi yayınlanarak 14 Aralık tarihinde fotoğrafların sergilenmesi ve ödül töreni düzenlenecek.

5 KATEGORİDE BAŞVURU

Kocaeli Manzara ve Doğa, Kocaeli Panoramik, Kocaeli ve İnsan, Kocaeli ve Mekan ve Kocaeli Büyükşehir kategorilerinde başvuru yapacak yarışmacılar, her kategoriden en fazla 5 fotoğrafla yarışmaya katılabilecek. Drone ile çekilmiş fotoğrafların da kabul edileceği yarışmada;fotoğrafların 300 dpi çözünürlükte ve 3 MB- 4.99 MB aralığında dosya büyüklüğüne sahip olma şartı bulunuyor.

ÖDÜLLER SİZİ BEKLİYOR

Kocaeli Manzara ve Doğa, Kocaeli Panoramik, Kocaeli ve İnsan, Kocaeli ve Mekan ve Kocaeli Büyükşehir kategorilerinde her bir kategori için birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye 2 bin TL para ödülü verilecek. 500 TL tutarında 2 mansiyon ödülü ve satın almaya değer bulunan fotoğraflar içinde 150 TL ödeme yapılacak. Ödül alan ve satın alınan fotoğraflar, Büyükşehir Belediyesi arşivine alınacak ve şehrimizin tanıtımı amacıyla çalışmalarda eser sahibinin ismi belirtilerek kullanılacak.

MANZARA VE DOĞA

Kocaeli; uçsuz bucaksız güzelliklerin, mavi bayraklı plajların, karlı dağların, inci gibi yan yana dizilmiş¸ kasabaların, köylerin, yaylaların, derelerin, kısaca eşsiz güzellikte manzaraların şehri.Bu kategoride, tüm ilçeleriyle birlikte Kocaeli'nin bilinen, görülen ya da bilmediğimiz, göremediğimiz doğal güzelliklerini ve manzaralarını yansıtan fotoğraflar yarışacak.

PANORAMİK

Bu kategoride, tüm ilçeleriyle birlikte Kocaeli'nin doğal, turistik ve tarihi güzelliklerinin belgelendiği panoramik (maksimum 180 derece) fotoğraflar yarışacak.

KOCAELİ VE İNSAN

Kocaeli, isçinin, çiftçinin, balıkçının, zanaatkârın, sanatçının, neşeli cıvıl cıvıl çocukların şehri. Bu kategoride, Kocaali'de yaşayan her kesimden insanlarımızın yer aldığı fotoğraf kareleri yarışacak.

KOCAELİ VE MEKAN

Kocaeli'nde sosyal, kültürel ya da tarihi açıdan önem taşıyan mekanları yaşama kattıkları dinamizm ve görsel estetikleriyle yansıtan fotoğraflar yarışacak.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR

Kocaeli, ilçelere, mahallelere ve köylere kadar ulaşan Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi hizmetleriyle daima ileriye gitmenin, gelişmenin şehri. Bu kategoride, fotoğraf sanatçısının gözünden, Kocaeli Bu¨yu¨ks¸ehir Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetleri (yatırımların yanı sıra; fuarlar, festivaller, konserler, spor aktiviteleri v.b) belgeleyen fotoğraflar yarışacak.